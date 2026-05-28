Шойгу заявил о регулярном взаимодействии с КНР по вопросам стратегической безопасности

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Россия и Китай регулярно и плодотворно взаимодействуют в области стратегической и общественной безопасности, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в четверг.

"Отмечаем плодотворное и регулярное взаимодействие в рамках существующих механизмов по стратегической безопасности, а также по общественной безопасности, инвестициям и правопорядку", - сказал Шойгу на двусторонней встрече с секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

"Рад вновь видеть вас и всех китайских друзей в России. Признателен вам за личное участие в Международном форуме по безопасности", - сообщил секретарь СБ РФ.