Шойгу отметил широкий международный резонанс из-за саммита РФ-КНР

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российско-китайский саммит, прошедший 20 мая, вызвал широкий международный резонанс, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в четверг.

"Мероприятия российско-китайского саммита прошли с большим успехом, имели широкий международный резонанс, подчеркнули беспрецедентный высокий уровень отношений между Россией и Китаем", - сказал Шойгу на двусторонней встрече с секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

Он сообщил, что сегодняшняя встреча проходит в развитие договоренностей, достигнутых в ходе визита президента РФ в Китай.

"В весомых совместных документах, принятых по итогам саммита, нашли отражение близкие или совпадающие позиции Москвы и Пекина, нацеленные на долгосрочное развитие и дальнейшее укрепление двустороннего стратегического партнёрства, а также вопросы современного мироустройства", - заявил Шойгу.