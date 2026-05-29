В РФ разработан набор реагентов для выявления гриппа птиц A(H5N8)

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Ученые Роспотребнадзора зарегистрировали первый в России набор реагентов для обнаружения вируса гриппа птиц A(H5N8) в режиме реального времени, сообщили журналистам в ведомстве.

"Специалисты ФБУН ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора зарегистрировали первый в России набор реагентов, который позволяет диагностировать высокопатогенный вирус гриппа птиц A(H5N8) методом ПЦР с обратной транскрипцией в режиме реального времени", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что набор реагентов разработан для диагностики гриппа A(H5N8) у людей и животных "с целью поддержания готовности к возникновению вспышек данной инфекции на территории РФ".

В Роспотребнадзоре отметили, что все компоненты набора производятся в России, что обеспечивает независимость диагностики от зарубежных поставок и доступность для медицинских учреждений.