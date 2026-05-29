Число казахских студентов в РФ может вырасти до 100 тыс.

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о росте количества студентов из Казахстана в связи с большим интересом к российскому образованию.

"Я думаю, что количество студентов из Казахстана будет только увеличиваться.Не исключаю, что оно перевалит за 100 тыс. человек. Так что, да, интерес к российскому образованию в Казахстане есть, и он очень большой. Ожидаем дальнейшего развития сотрудничества с Астаной по этой линии", - сказал Кравцов в интервью изданию aif.ru.

Он сообщил, что три российские школы будут открыты в Казахстане, еще три российско-казахские - в России. "Буквально на днях я был в Омске, где осмотрел площадку под строительство одной из таких школ", - отметил министр.

Глава Минпросвещения уточнил, что в школах в Казахстане обучение будет вестись на русском языке. Обсуждается также возможность поставок учебников русского языка в казахские школы. "Решение пока не принято, но активные обсуждения идут", - добавил министр.

Кроме того, по его словам, развивается программа повышения квалификации учителей, обмена школьниками. В 2026 году порядка 300 детей из Казахстана посетят детский центр "Артек".

"Ведется огромная взаимовыгодная работа с Казахстаном в области образования, я уверен, к обоюдной выгоде двух стран", - подчеркнул Кравцов.

Ранее президенты России Владимир Путин и Казахстана Касым-Жомарт Токаев дали старт строительству школы "Сириус" в Астане.

Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин Минпросвещения РФ
