"Русагро" передано в управление структуре Россельхозбанка

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Группа "Русагро", контрольный пакет акций которого по решению суда передан государству, перешло в управление ООО "РСХБ - Финанс" (структура Россельхозбанка), сообщается в ЕГРЮЛ.

Соответствующая запись в реестре сделана 28 мая 2026 года.

Как сообщалось, 5 мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование о передаче государству более половины акций ПАО "Группа Русагро" в рамках иска к основателю компании, бывшему сенатору Вадиму Мошковичу, экс-главе компании Максиму Басову и другим соответчикам.

"Ходатайство заместителя генерального прокурора удовлетворить. Обратить в доход государства обыкновенные акции ПАО "Русагро", номиналом 2,5 руб., в количестве 469 млн 702 тыс. 161 штука, зарегистрированные за Мошковичем Вадимом Николаевичем", - говорилось в решении суда. Государству также переданы 795 тыс. 658 акций ПАО, принадлежащих супруге Мошковича Наталье Быковской, 72 млн 940 тыс. 400 штук экс-главы компании Максима Басова, 14 млн 370 тыс. 325 акций бывшего топ-менеджера и племянника Мошковича Сергея Трибунского и 69 млн 209 тыс. 183 акций, зарегистрированные за его супругой Луизой Площанской.

Уставный капитал ПАО "Группа Русагро" разделен на 958 млн 749 тыс. 600 обыкновенных акций. Таким образом, суд передал РФ контрольный пакет акций (чуть более 65%) и перевел компанию под госконтроль.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ.

Активы группы расположены в 15 регионах РФ. В ее состав входят 9 сахарных заводов, 6 маслоэкстракционных и 6 заводов по производству масложировой продукции, 46 свинокомплексов, 4 мясоперерабатывающих комбината. Земельный банк составляет 826 тыс. га (4 место в РФ). В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.

