В МИД РФ заявили, что полноценное освоение Арктики невозможно без российского ледокольного флота

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Только Россия располагает атомным ледокольным флотом, необходимым для полноценного освоения Арктики, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на директора департамента европейских проблем министерства иностранных дел РФ Владислава Масленникова.

"Ни у кого, кроме нас (России - "Известия"), нет атомного ледокольного флота, а без ледоколов, как известно, полноценное освоение Арктики невозможно", - приводит издание слова Масленникова, который является старшим должностным лицом от РФ в Арктическом совете.

Он уточнил, что "именно на Западе мы все чаще слышим заявления экспертов о том, что без актуализированных мониторинговых данных из России выстраивание точных прогнозных моделей в Арктике становится все более сложной задачей".

"Оно и понятно. Российская Федерация обладает крупнейшей в мире по своей площади арктической территорией, у наших ученых аккумулирован по-настоящему уникальный исследовательский опыт, имеются самые современные технологические наработки", - подчеркнул дипломат.

Газета напоминает, что у России - 43 действующих ледокола, тогда как, например, у США - всего один и то "очень старый", на что недавно обратил внимание американский президент Дональд Трамп.

При этом, согласно данным гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, российские атомные ледоколы кардинально улучшили логистику в Арктике. Дело в том, что они способны работать до семи лет без перезарядки топлива, тогда как в условиях арктических льдов весьма проблематично обеспечить дозаправку судов, пишут "Известия".