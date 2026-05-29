Поиск

В МИД РФ заявили, что полноценное освоение Арктики невозможно без российского ледокольного флота

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Только Россия располагает атомным ледокольным флотом, необходимым для полноценного освоения Арктики, сообщает в пятницу газета "Известия" со ссылкой на директора департамента европейских проблем министерства иностранных дел РФ Владислава Масленникова.

"Ни у кого, кроме нас (России - "Известия"), нет атомного ледокольного флота, а без ледоколов, как известно, полноценное освоение Арктики невозможно", - приводит издание слова Масленникова, который является старшим должностным лицом от РФ в Арктическом совете.

Он уточнил, что "именно на Западе мы все чаще слышим заявления экспертов о том, что без актуализированных мониторинговых данных из России выстраивание точных прогнозных моделей в Арктике становится все более сложной задачей".

"Оно и понятно. Российская Федерация обладает крупнейшей в мире по своей площади арктической территорией, у наших ученых аккумулирован по-настоящему уникальный исследовательский опыт, имеются самые современные технологические наработки", - подчеркнул дипломат.

Газета напоминает, что у России - 43 действующих ледокола, тогда как, например, у США - всего один и то "очень старый", на что недавно обратил внимание американский президент Дональд Трамп.

При этом, согласно данным гендиректора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева, российские атомные ледоколы кардинально улучшили логистику в Арктике. Дело в том, что они способны работать до семи лет без перезарядки топлива, тогда как в условиях арктических льдов весьма проблематично обеспечить дозаправку судов, пишут "Известия".

МИД РФ Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иранские военные открыли предупредительный огонь в районе Ормузского пролива

Владислав Исаев вновь назначен гендиректором ЗАЭС

Минобрнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием ИИ

 Минобрнауки пересмотрит образовательные стандарты вузов в связи с развитием ИИ

Что произошло за день: четверг, 28 мая

В Кремле сомневаются, что США выполнят просьбу Зеленского о поставках оружия

Туроператоры до конца недели вывезут застрявших туристов после отмены рейсов Air Anka

 Туроператоры до конца недели вывезут застрявших туристов после отмены рейсов Air Anka

Секретарь Совбеза РФ не исключил появления ядерного оружия у Японии

Контракты более чем на $1 млрд подписаны на форуме по безопасности в РФ

 Контракты более чем на $1 млрд подписаны на форуме по безопасности в РФ

ЦИК создаст новый сервис для избирателей из-за проблем с комплексами обработки бюллетеней

 ЦИК создаст новый сервис для избирателей из-за проблем с комплексами обработки бюллетеней

Отмена рейсов Air Anka и Tailwind Airlines из Антальи затронула около 3 тысяч туристов

 Отмена рейсов Air Anka и Tailwind Airlines из Антальи затронула около 3 тысяч туристов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2376 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9621 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов