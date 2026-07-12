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Четыре человека погибли, столько же пострадали при ударе ВСУ по Энергодару

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли, еще четверо пострадали в результате очередной атаки ВСУ на Энергодар в воскресенье, спустя всего два дня после переговоров России и МАГАТЭ в Калининграде, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Спустя всего двое суток после встречи с МАГАТЭ у нас самый кровавый день в Энергодаре. Убито сразу четыре человека - две женщины и двое мужчин, четверо раненых, один из которых - тяжелый", - сказал он журналистам в воскресенье.

Он отметил, что атака производилась при помощи боевого дрона.

"С 27 апреля - с начала масштабной эскалации - уже 11 погибших гражданских. Число раненых исчисляется десятками", - сказал Лихачев.

"Если судить по публичной активности, складывается ощущение, что до судеб простых энергодарцев, сотрудников ЗАЭС и в конечном итоге - до безопасности самой станции - есть дело только российской стороне, включая "Росатом", МИД, Минобороны, Росгвардию и Ростехнадзор. Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой "евро-политкорректности" либо предпочитают просто игнорировать происходящее", - подчеркнул Лихачев.

"То, что произошло сегодня утром - идеальная ситуация для МАГАТЭ доказать на деле, а не на словах, приверженность достигнутым всего два дня назад договоренностям о максимальном ускорении информирования мирового сообщества о всех рисках, инцидентах и угрозах, возникающих на территории Энергодара", - сказал Лихачев.

"Мяч, как говорят у нас в России, на стороне МАГАТЭ. И это совсем не про футбол", - подчеркнул глава госкорпорации.

В минувшую пятницу в Калининграде прошел 13-й раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ. Главной темой разговора стал вопрос обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС, Энергодара и прилегающих территорий.

Алексей Лихачев Энергодар Росатом
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