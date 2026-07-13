Поиск

Власти Ставрополья сообщили о возгорании в промзоне после атаки БПЛА

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края в ходе отражения налёта беспилотников в ночь на понедельник произошло возгорание на территории промзоны, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

На месте работают пожарные расчёты и экстренные службы, ситуацию контролирует глава округа Игорь Серов. По предварительным данным, пострадавших нет.

В крае сохраняется режим беспилотной опасности. Населению рекомендовано проявлять осторожность и бдительность.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 июля 2026 года Военная операция на Украине
Ставрополь Ставропольский край Владимир Владимиров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти Ставрополья сообщили о возгорании в промзоне после атаки БПЛА

Силы CENTCOM начали новые удары по Ирану

 Силы CENTCOM начали новые удары по Ирану

Аэропорт Домодедово временно не работает

 Аэропорт Домодедово временно не работает

Севастополь столкнулся с дефицитом электроэнергии из-за аварии на магистральных сетях

Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

РФ доставила в Венесуэлу 22 тонны гумпомощи для пострадавших от землетрясения

 РФ доставила в Венесуэлу 22 тонны гумпомощи для пострадавших от землетрясения

Четыре человека погибли, столько же пострадали при ударе ВСУ по Энергодару

На выборы в Госдуму РФ выдвинуто 80 кандидатов-самовыдвиженцев

Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию

СКР возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на остановку в Энергодаре
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3063 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10481 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 447 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов