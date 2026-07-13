Власти Ставрополья сообщили о возгорании в промзоне после атаки БПЛА

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - В хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края в ходе отражения налёта беспилотников в ночь на понедельник произошло возгорание на территории промзоны, сообщил глава региона Владимир Владимиров.

На месте работают пожарные расчёты и экстренные службы, ситуацию контролирует глава округа Игорь Серов. По предварительным данным, пострадавших нет.

В крае сохраняется режим беспилотной опасности. Населению рекомендовано проявлять осторожность и бдительность.