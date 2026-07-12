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Севастополь столкнулся с дефицитом электроэнергии из-за аварии на магистральных сетях

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Электроснабжение нарушено в Севастополе из-за аварии на магистральных сетях за пределами города, сообщил губернатор Михаил Развожаев в воскресенье.

"Из-за (...) аварии на магистральных сетях за пределами нашего региона Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности. Наши энергетики находятся на связи с коллегами, специалисты устраняют последствия технологического нарушения", - написал Развожаев в своем канале в Max.

По его словам, из-за дефицита энергии пока не получается соблюдать график включения электричества "три часа через три". У тех, у кого нет света сейчас, его не будет еще около шести часов.

После устранения аварии будет действовать график "три часа через три" до полной стабилизации системы, отметил губернатор.

Севастополь
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Севастополь столкнулся с дефицитом электроэнергии из-за аварии на магистральных сетях

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