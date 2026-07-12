Поиск

РФ доставила в Венесуэлу 22 тонны гумпомощи для пострадавших от землетрясения

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россия передала пострадавшему от землетрясения населению Венесуэлы гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Российские спасатели передали гуманитарный груз общей массой 22 тонны, в составе которого продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в Венесуэлу также доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава России с оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшему населению.

В миреЧисло жертв землетрясения в Венесуэле превысило 4300 человекЧитать подробнее

"Всю прибывшую помощь от Российской Федерации спасатели передали властям Республики Венесуэла", - сообщили в ведомстве.

Гуманитарная операция осуществлялась в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения с интервалом около 40 секунд. Магнитуда толчков составила 7,2 и 7,5 баллов.

По состоянию на 11 июля жертвами стихии стали 4,3 тыс. человека, еще 16,7 тыс. ранены. Свыше 17,9 тыс. человек остались без крова. В 94 временных лагерях размещены 18,4 тыс. пострадавших.

Землетрясение в Венесуэле

10
Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Венесуэла МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Иранские власти настаивают на том, что транзит через Ормузский пролив невозможен

Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для судоходства

 Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для судоходства

МИД Омана вызвал посла Ирана после ударов по территории султаната

Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после заявления КСИР о его закрытии

Индия осудила атаку в Ормузском проливе на судно под флагом Кипра

 Индия осудила атаку в Ормузском проливе на судно под флагом Кипра

В Иране заявили, что контроль над Ормузом имеет больше значения, чем ядерное оружие

Военные РФ сообщили о поражении задействованных в интересах ВСУ судов в порту Черноморск

Тайфун "Бави" привел к эвакуации более 2,4 млн человек в Китае

 Тайфун "Бави" привел к эвакуации более 2,4 млн человек в Китае

Глава Пентагона назвал удары США по Ирану расплатой Тегерана за неверные решения

Умер американский сенатор Линдси Грэм

 Умер американский сенатор Линдси Грэм
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3056 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10475 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 447 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов