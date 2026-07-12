РФ доставила в Венесуэлу 22 тонны гумпомощи для пострадавших от землетрясения

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россия передала пострадавшему от землетрясения населению Венесуэлы гуманитарную помощь, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Российские спасатели передали гуманитарный груз общей массой 22 тонны, в составе которого продукты питания, палатки, инженерное оборудование и предметы первой необходимости", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в Венесуэлу также доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава России с оборудованием и специалистами, которые будут оказывать помощь пострадавшему населению.

"Всю прибывшую помощь от Российской Федерации спасатели передали властям Республики Венесуэла", - сообщили в ведомстве.

Гуманитарная операция осуществлялась в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

24 июня в Венесуэле произошли два мощных землетрясения с интервалом около 40 секунд. Магнитуда толчков составила 7,2 и 7,5 баллов.

По состоянию на 11 июля жертвами стихии стали 4,3 тыс. человека, еще 16,7 тыс. ранены. Свыше 17,9 тыс. человек остались без крова. В 94 временных лагерях размещены 18,4 тыс. пострадавших.