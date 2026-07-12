Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

Смерть сенатора США Линдси Грэма, погибшие при атаке на Энергодар, ситуация вокруг Ормузского пролива, продолжающиеся дожди в Москве

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Американский сенатор США Линдси Грэм умер в возрасте 71 года. Он собирался принять участие в промежуточных выборах в ноябре 2026 года и пойти на пятый срок в качестве сенатора. Грэм неоднократно призывал к усилению санкций против России. В РФ он был внесен в список террористов и экстремистов.

- В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Четыре человека погибли, еще столько же пострадали в результате атаки ВСУ на Энергодар в воскресенье. С 27 апреля погибли 11 гражданских, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

- Проход торговых судов через Ормузский пролив остается закрытым, заявили в Иране. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что перекрытий на данный момент нет, в Центральном командовании ВС США также опровергают заявление иранской стороны.

- ФИФА рассматривает возможность расширения чемпионата мира до 64 стран.

- В Москве в понедельник ожидаются дождь, гроза, град и сильный ветер.