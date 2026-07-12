Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

Смерть сенатора США Линдси Грэма, погибшие при атаке на Энергодар, ситуация вокруг Ормузского пролива, продолжающиеся дожди в Москве

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Американский сенатор США Линдси Грэм умер в возрасте 71 года. Он собирался принять участие в промежуточных выборах в ноябре 2026 года и пойти на пятый срок в качестве сенатора. Грэм неоднократно призывал к усилению санкций против России. В РФ он был внесен в список террористов и экстремистов.

- В течение последних суток в сторону Московского региона летело около 300 беспилотников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Четыре человека погибли, еще столько же пострадали в результате атаки ВСУ на Энергодар в воскресенье. С 27 апреля погибли 11 гражданских, сообщил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

- Проход торговых судов через Ормузский пролив остается закрытым, заявили в Иране. Президент США Дональд Трамп при этом заявил, что перекрытий на данный момент нет, в Центральном командовании ВС США также опровергают заявление иранской стороны.

- ФИФА рассматривает возможность расширения чемпионата мира до 64 стран.

- В Москве в понедельник ожидаются дождь, гроза, град и сильный ветер.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 12 июля

РФ доставила в Венесуэлу 22 тонны гумпомощи для пострадавших от землетрясения

 РФ доставила в Венесуэлу 22 тонны гумпомощи для пострадавших от землетрясения

Четыре человека погибли, столько же пострадали при ударе ВСУ по Энергодару

На выборы в Госдуму РФ выдвинуто 80 кандидатов-самовыдвиженцев

Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский перешли на обслуживание рейсов по согласованию

СКР возбудил дело о теракте после атаки дрона ВСУ на остановку в Энергодаре

Военные РФ сообщили о поражении задействованных в интересах ВСУ судов в порту Черноморск

В Тамбовской области увеличивают количество работающих АЗС

Один человек погиб и четверо ранены после удара дрона ВСУ по остановке в Энергодаре

Аэропорт Жуковский обслуживает рейсы по согласованию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3056 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10475 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 447 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов