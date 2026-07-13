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Американские войска завершили очередную серию ударов по Ирану

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы завершили очередную серию ударов по иранским целям в ночь на понедельник, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

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"Центральное командование завершило новую волну наступательных ударов по Ирану, поразив десятки целей в различных местах высокоточными боеприпасами, чтобы ослабить способность Ирана продолжать атаковать международные суда, проходящие через Ормузский пролив", - говорится в заявлении.

В нем уточняется, что "силы CENTCOM нанесли удары по иранским системам ПВО, береговым радиолокационным станциям, ракетным и беспилотным пусковым комплексам, а также катерам, используя американские истребители, корабли ВМС, беспилотники и впервые односторонние ударные морские беспилотники".

Ранее в понедельник иранские СМИ сообщили, что Тегеран начал наносить удары по американским базам в Иордании и Бахрейне в ответ на атаки вооруженных сил США. По данным телеканала Press TV, Иран запустил ракеты по авиабазе Муваффак Салти в Иордании, которая используется ВВС США, и по объектам на базе американского пятого оперативного флота в Бахрейне.

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Иран США Ормузский пролив
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