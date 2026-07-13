Силы CENTCOM начали новые удары по Ирану

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Американские вооруженные силы начали новую серию ударов по иранским целям в районе Ормузского пролива, сообщило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Силы Центрального командования США начали новые удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив", - говорится в заявлении.

В нем указывается, что "главнокомандующий отдал приказ о нанесении ударов, чтобы привлечь иранские силы к ответственности".