Многоквартирный дом поврежден в результате атаки БПЛА в Волгоградской области

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Многоквартирный дом получил повреждения вследствие массированной атаки БПЛА на Краснооктябрьский район Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"В Краснооктябрьском районе атакован жилой многоквартирный дом. (...) По предварительным данным, повреждено остекление балконов, пострадавших и возгораний не зафиксировано", - приводятся слова губернатора в канале администрации региона в Max.