Вэнс отметил значительный прогресс в переговорах с Ираном

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Matt Rourke-Pool/Getty Images

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты еще не достигли соглашения с Ираном, но близки к этому, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы еще не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим", - сказал Вэнс журналистам.

Вице-президент отметил, что сейчас обсуждаются "языковые моменты".

"Я думаю, что трудно сказать точно, когда президент подпишет меморандум о взаимопонимании и подпишет ли вообще. Мы обсуждаем несколько языковых моментов", - отметил он.

Вэнс уточнил, что есть вопросы, связанные с ядерными материалами, высокообогащенными запасами урана, а также с вопросом обогащения.

При этом вице-президент считает, что США "добились значительного прогресса в этом вопросе".

"Совершенно очевидно, что иранцы хотят заключить сделку. (...) Мы считаем, что они ведут переговоры, по крайней мере пока, добросовестно, и мы добиваемся определенного прогресса", - заявил он.

"Мы находимся в положении, когда можем существенно приостановить их ядерную программу", - отметил вице-президент США.

При этом Вэнс подчеркнул, что не может гарантировать, что сделка будет достигнута.

"Мы придем к тому моменту, когда потенциально сможем сесть за стол переговоров и урегулировать эти вопросы, но для этого нам потребуется немного больше прогресса. Я не могу гарантировать, что мы этого добьемся, но прямо сейчас я чувствую себя вполне уверенно по этому поводу", - сказал он.

Вице-президент США заявил, что, несмотря на недавний обмен ударами, режим прекращения огня остается в силе, но США оставляют за собой право наносить оборонительные удары.