Производственное здание горит на площади 700 кв. метров в Алтайском крае

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Пожарные тушат крупное возгорание в производственном здании на проспекте Калинина в Барнауле на площади 700 кв. метров, сообщили в пресс-службе МЧС РФ в пятницу.

"По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание в производственном здании на площади 700 кв. метров. По предварительной информации, пострадавших нет. Из опасной зоны эвакуированы 12 человек персонала", - говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что к ликвидации возгорания привлечено более 50 человек личного состава и 17 единиц техники.