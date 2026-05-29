В Запорожской области в результате последних атак погибли два человека

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В Запорожской области в результате последних атак погибли два человека и шесть были ранены, за сутки власти региона зафиксировали 33 факта атак по гражданским объектам, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Двое мужчин погибли в селе Инжирное в результате атак по частным домовладениям, еще один человек был ранен. В Васильевке ранен мужчина, который ехал на автомобиле, а также еще один мужчина - водитель коммунальной техники.

В Михайловском муниципалитете совершена атака на гражданскую машину, пострадали два человека. Еще одна атака на автомобиль совершена на дороге Мелитополь - Васильевка, там был ранен мужчина.

Балицкий назвал обстановку напряженной и предупредил об угрозе ударов по логистической инфраструктуре. Он добавил, что зафиксированы атаки на цистерны с топливом - водители успели укрыться и не пострадали.