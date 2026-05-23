Ограничения на продажу топлива в одни руки ввели в Запорожской области

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Ограничения на продажу топлива на АЗС в одни руки ввели в Запорожской области на фоне трудностей с доставкой, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в субботу.

"В связи со складывающейся оперативной обстановкой возникли временные сложности с доставкой топлива на автозаправочные станции нашего региона. На сегодняшний день на АЗС введены временные ограничения на отпуск топлива в одни руки", - написал он в своем канале в Max.

Сколько топлива будут отпускать в одни руки Балицкий не уточнил. По словам губернатора, мера носит превентивный характер, чтобы не допустить искусственного дефицита и "ажиотажа до полной стабилизации обстановки с поставками".

Накануне о введении ограничений на продажу топлива на АЗС сообщили власти Севастополя - до 20 литров на человека. Власти Крыма о введении подобных ограничений не сообщали.