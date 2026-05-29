ФССП ведет работу по взысканию с Euroclear Bank более 45 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские приставы принудительно взыскивают с Euroclear Bank свыше 45 млрд рублей долга по решениям Арбитражного суда Москвы, следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно реестру, по состоянию на 29 мая, специализированный отдел судебных приставов ФССП по Москве ведет в отношении Euroclear Bank более 100 дел на сумму, превышающую 45 млрд рублей, по решениям Арбитражного суда Москвы, вынесенным в 2023-2026 годах.

Как сообщалось, ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

12 декабря 2025 года ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату).

15 мая этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear в полном объеме. Банк России заявил, что удовлетворен этим решением. При этом ЦБ тогда отметил, что оно еще не вступило в силу, поэтому говорить о способах удовлетворения иска преждевременно.

26 мая этого года юристы Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев сообщили журналистам, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении судебного решения по его иску к бельгийскому депозитарию Euroclear.

Это ходатайство ЦБ поступило в суд 19 мая.

"Мы считаем тревожным тот факт, что была произведена замена судьи, который вынес решение 15 мая - в столь короткий срок после замены. Замена была 14 мая, то есть через один день (решение - ИФ). Процедура приведения решения к немедленному исполнению тоже с нарушениями. Текст решения ещё не опубликован, текста нет. Заседание назначено в крайне короткий срок - два дня назад, что лишило нас права на защиту", - заявили юристы Euroclear.