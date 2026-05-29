ФССП намерена принудительно взыскать с Euroclear Bank 52,6 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Приставы намерены принудительно взыскать с Euroclear Bank 52,6 млрд рублей в пользу различных взыскателей, материалы исполнительного производства носят конфиденциальный характер, сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"На принудительном исполнении в Главном межрегиональном (специализированном) управлении ФССП России находятся исполнительные производства в отношении с "Евроклир Банк СА/НВ" (Euroclear Bank SA/NV) о взыскании 52,6 млрд рублей в пользу различных взыскателей, в том числе исполнительского сбора", - говорится в сообщении пресс-бюро ФССП, поступившем в пятницу в ответ на запрос "Интерфакса".

В ведомстве отметили, что "материалы исполнительного производства носят конфиденциальный характер".

"В рамках возбужденных исполнительных производств должностными лицами принимаются меры в соответствии с Федеральным законом "Об исполнительном производстве", - заявили в ФССП.

Там добавили, что "с запрашиваемой информацией вправе знакомиться стороны исполнительного производства, которыми являются должник и взыскатель, либо их официальные представители".

Ранее сообщалось, что согласно данным банка исполнительных производств ФССП, в отношении Euroclear Bank возбуждено более 100 исполнительных производств о взыскании свыше 45 млрд рублей долга по решениям Арбитражного суда Москвы, вынесенным в 2023-2026 годах.

Весной 2022 года ЕС, США и ряд других стран заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

12 декабря 2025 года ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату).

15 мая этого года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ РФ к Euroclear в полном объеме. Банк России заявил, что удовлетворен этим решением. При этом ЦБ тогда отметил, что оно еще не вступило в силу, поэтому говорить о способах удовлетворения иска преждевременно.

26 мая этого года юристы Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев сообщили журналистам, что Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении судебного решения по его иску к бельгийскому депозитарию Euroclear.

Это ходатайство ЦБ поступило в суд 19 мая.