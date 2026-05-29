В России в 2027 году могут запустить программу повышения плодородия почв

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - В России в 2027 году может начаться реализация программы повышения плодородия почв, которую разрабатывает Минсельхоз, сообщил на коллегии ведомства вице-премьер Дмитрий Патрушев.

"По поручению правительства Минсельхоз разрабатывает программу повышения плодородия почв. Ожидаю, что в 2026 году она будет готова, а со следующего года уже начнется ее реализация", - сказал он.

Говоря о реализации госпрограммы "Земля" (госпрограмма возвращения в оборот неиспользуемых земель), Патрушев заявил, что с 2022 года в оборот удалось вернуть более 3 млн га. "Но к 2030 году показатель должен достичь 13 млн га, поэтому контролируйте исполнение запланированных проектов", - сказал он.

Вице-премьер также напомнил, что, по правилам, регионы в течение года должны передавать аграриям все введенные участки. "Прошу Минсельхоз следить, чтобы это было именно так. Земля не может простаивать", - подчеркнул он.

Патрушев обратил внимание на необходимость обеспечения защиты от выбытия наиболее ценных сельхозземель. "В частности, для этого в 2025 году был принят так называемый закон "о двух ключах". Он предполагает учет мнения министерства при принятии решений о переводе сельхозугодий в другие категории. Прошу обеспечить качественную реализацию закона на практике", - указал он.

Как сообщила на коллегии министр сельского хозяйства Оксана Лут, в 2025 году была проведена масштабная инвентаризация всех угодий, созданы единая федеральная карта-схема, почвенная карта земель сельхозначения в 87 регионах. "Это позволило выявить неиспользуемые пахотные земли и определить наиболее перспективные из них для вовлечения в оборот в ближайшее время. Продолжаем также расширять объемы мелиоративных работ. По итогам прошлого года они охватили более 1,1 млн га", - сказала она.

Госпрограмма "Земля" была разработана Минсельхозом по поручению президента по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. В мае 2021 года ее утвердило правительство. Реализация госпрограммы, рассчитанной на 10 лет, началась в 2022 году.

Площадь неиспользуемых сельхозземель в стране оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га - пашня. Площадь сельхозземель в 2024 году составляла 244 млн га.