РФ за четыре года ввела в оборот 3,3 млн га неиспользуемых сельхозземель

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Реализация госпрограммы "Земля" (по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса РФ) позволила с 2022 по 2025 год вернуть к жизни 3,3 млн га неиспользуемых сельхозземель.

"В 2025 году был достигнут показатель в 3,3 млн га с начала реализации программы (с 2022 года - ИФ), плановое значение было 3,08 млн га", - сообщил замминистра сельского хозяйства Максим Боровой на заседании подкомитета по финансовому контролю комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам во вторник.

Площадь земли, сохраненной в севообороте за счет мелиоративных мероприятий, нарастающим итогом составила 4,9 млн га по сравнению с 4,7 млн га планового значения.

По его словам, в рамках реализации программы "есть определенные шероховатости с межеванием и кадастрированием, что связано с низкой активностью муниципальных образований". Но в последнее время "эта работа встала на новые рельсы", информсистемы помогают видеть все неиспользуемые земли, в регионах формируются планы по их возврату в севооборот.

Как сообщил Боровой, по итогам 2025 года общая площадь орошаемых земель составила 1,2 млн га. "Мы поставили задачу увеличить ее до 1,8 млн га", - сказал он. При этом замминистра напомнил, что развитие мелиоративного комплекса сопровождается мерами господдержки. В частности, возмещается до 50% затрат на гидромелиорацию, гидротехнические мероприятия. Для фитомелиорации и лесомелиоративных мероприятий уровень возмещения повышен до 90%, отметил он.

Говоря о реконструкции Федоровского гидроузла, от работы которого зависит рисоводство Кубани (основной регион по выращиванию риса в РФ), Боровой подтвердил ранее озвученный план по вводу этого объекта в эксплуатацию в 2027 году.

Госпрограмма по вовлечению в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса РФ была разработана Минсельхозом по поручению президента РФ по итогам заседания Госсовета в декабре 2019 года. В мае 2021 года ее утвердило правительство. Реализация госпрограммы, рассчитанной на 10 лет, началась в 2022 году. За срок ее действия планируется вести в оборот не менее 13 млн га.

Площадь неиспользуемых сельхозземель в РФ оценивается почти в 44 млн га, из которых 20 млн га – пашня.

