В Госдуме назвали деградацию сельхозземель в РФ эквивалентной потере 3-3,5 млн т зерна в год

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - РФ ежегодно теряет до 1,5 млн га сельхозземель из-за деградации, это эквивалентно потере до 3-3,5 млн тонн зерна, заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на парламентских слушаниях на тему "Совершенствование правового регулирования оборота земель сельскохозяйственного назначения" в Госдуме в среду.

"Скорость деградации земель развивается, примерно 1,5 млн га в год у нас выбывает из-за деградации, это эквивалентно (потере - ИФ) 3-3,5 млн тонн зерна", - сказал он.

По его словам, размер неиспользуемых в РФ сельхозземель оценивается от 20 млн до 40 млн га. Проблема еще и в том, что "на сегодня эксплуатируется примерно 69% пахотных земель". "В среднем по миру этот показатель составляет 80%", - сказал вице-спикер.

Гордеев обратил внимание и на сохраняющуюся проблему так называемых "мертвых земельных долей" (невостребованные земельные доли, полученные в ходе приватизации в начале 1990-х годов). "Они составляют достаточно большую часть земли - где-то 25 млн га. С этим необходимо что-то делать", - подчеркнул он.

Есть вопросы и к межеванию земельных участков. Пока оно проведено примерно на 40% участков, что создает большие риски для тех, кто работает на земле, отметил он. "Проблема и в том, что земля как актив не является залогом для банков и не участвует в привлечении кредитов для расширенного воспроизводства", - заявил Гордеев.

К тому же, добавил он, есть сигналы об административных барьерах и росте коррупции при переводе земель из категории сельхозугодий в другие категории. Контроль за этими процессами позволит усилить вступивший в силу с 1 марта этого года закон о "двух ключах" при переводе сельхозземель в другие категории. Он предусматривает, что акт о смене категории сельхозземель теперь будет приниматься в соответствии с региональным законом, но с обязательным согласованием с Минсельхозом РФ. До принятия закона перевод земель из одной категории в другую осуществлялся органами исполнительной власти субъектов РФ без такого согласования.

Как считает Гордеев, по итогам парламентских слушаний необходимо рекомендовать правительству разработать и утвердить стратегию земельной политики РФ до 2036 года, с тем чтобы отразить в ней все вопросы, связанные с использованием земельного фонда.

Как сообщалось, площадь сельхозземель в РФ составляет более 200 млн га.

Госдума Алексей Гордеев Минсельхоз
