Поиск

В Кремле заявили, что Армения не должна интегрироваться в ЕС за счет ЕАЭС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Армения рано или поздно столкнется с ситуацией, когда ее интеграция с Евросоюз войдет в противоречие с нормами и правилами Евразийского союза, и решать эту проблему она будет за свой счет, заявили в Кремле.

"Армения по мере сближения с ЕС попадет в ситуацию, когда принятые ею нормы войдут в противоречия с нормами и правилами ЕАЭС. Факт остается фактом - это невозможно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после саммита ЕАЭС, на котором обсуждалась позиция Армении.

Кроме того, отметил Песков, "есть еще большой вопрос: двигаясь в сторону Евросоюза, что является суверенным правом Армении, Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС, она это должна делать за свой счет".

"Вот, собственно, и все, все понятно, транспарентно и ясно. Никакой недосказанности", - сказал Песков на замечание о том, что по итогам саммита остается неясным, как Армения может интегрироваться одновременно с ЕАЭС и Евросоюзом.

Армения ЕАЭС Дмитрий Песков Евросоюз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Курганской, Челябинской и Свердловской областях и ХМАО объявлена ракетная опасность

Захарова анонсировала ответ Москвы на закрытие консульства в Румынии

Румыния закрывает консульство России в Констанце

 Румыния закрывает консульство России в Констанце

Матвиенко призвала IT-компании помочь в профилактике абортов

Матвиенко попросила Минтранс увеличить доступность такси для семей с детьми

 Матвиенко попросила Минтранс увеличить доступность такси для семей с детьми

РКК "Энергия" заявила, что иностранные партнеры продлили эксплуатацию МКС до 2030 года

Более 1,2 млн граждан переехали в РФ по госпрограмме переселения соотечественников

 Более 1,2 млн граждан переехали в РФ по госпрограмме переселения соотечественников

МЧС РФ опроверго информацию о запрете использования телефонов на АЗС

В МИД Румынии вызвали российского посла

 В МИД Румынии вызвали российского посла

ЕГЭ-2026 по обществознанию выбрали 40,7% выпускников, по истории - около 14%
Хроники событий
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9634 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2382 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов