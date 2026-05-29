В Кремле заявили, что Армения не должна интегрироваться в ЕС за счет ЕАЭС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Армения рано или поздно столкнется с ситуацией, когда ее интеграция с Евросоюз войдет в противоречие с нормами и правилами Евразийского союза, и решать эту проблему она будет за свой счет, заявили в Кремле.

"Армения по мере сближения с ЕС попадет в ситуацию, когда принятые ею нормы войдут в противоречия с нормами и правилами ЕАЭС. Факт остается фактом - это невозможно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после саммита ЕАЭС, на котором обсуждалась позиция Армении.

Кроме того, отметил Песков, "есть еще большой вопрос: двигаясь в сторону Евросоюза, что является суверенным правом Армении, Армения не может и не должна это делать за счет финансов стран ЕАЭС, она это должна делать за свой счет".

"Вот, собственно, и все, все понятно, транспарентно и ясно. Никакой недосказанности", - сказал Песков на замечание о том, что по итогам саммита остается неясным, как Армения может интегрироваться одновременно с ЕАЭС и Евросоюзом.