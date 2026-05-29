В руководстве Армении заявили о намерении добросовестно участвовать в работе ЕАЭС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Армении Мгер Григорян уверен в дальнейшем развитии евразийской интеграции, выразил готовность республики к добросовестной работе в Союзе.

"Позвольте выразить уверенность в дальнейшем развитии евразийской интеграции в интересах наших государств и наших граждан. Мы неоднократно подтверждали приверженность Армении к взаимовыгодному сотрудничеству в рамках ЕАЭС в интересах обеспечения экономической стабильности и устойчивости экономического развития наших стран и региона в целом", - сказал он на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, "Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе союза на основе взаимного уважения, равноправного партнерства и учета национальных интересов всех государств членов ЕАЭС".

ЕАЭС Армения Мгер Григорян
В МИД Румынии вызвали российского посла

