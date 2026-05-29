В Кремле рассчитывают на рост интереса Узбекистана к ЕАЭС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Близкие товарищеские отношения президентов России Владимира Путина и Узбекистана Шавката Мирзиёева позволяют им плодотворно работать, Москва рассчитывает, что интерес Ташкента к сотрудничеству с ЕАЭС будет только расти, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Что касается нашего двустороннего сотрудничества, то Узбекистан - это очень близкий наш партнер. Мы развиваемся, (у нас - ИФ) очень богатые по своему содержанию отношения", - сказал он.

Прежде всего, отметил он, это экономическое сотрудничество, торговое, инвестиционное, гуманитарное.

"Наши лидеры - и Путин, и Мирзиёев - у них очень близкие товарищеские отношения, что позволяет им, конечно, работать плодотворно на благо народов наших двух стран", - сказал Песков.

Говоря о многостороннем интеграционном процессе, он отметил, что у Евразийского экономического союза весьма продвинутая форма.

"Это форма интеграции, которая приносит большую выгоду для государств-участников. Каждое из государств получает дополнительные дивиденды, которые вносят вклад в развитие ВВП каждой из стран-участников", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что все заинтересованы в том, чтобы страны, ближайшие партнеры, присоединялись к объединению и проявляли интерес к этой интеграции.

"Поэтому, конечно, все страны-участницы приветствуют интерес Узбекистана. Это весьма и весьма позитивный интерес для ЕАЭС. Мы надеемся, что Узбекистан не будет терять этого интереса и, наоборот, будет думать о более тесном сближении с ЕАЭС, потому что это взаимовыгодный процесс", - сказал Песков.

Помимо России в ЕАЭС входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.