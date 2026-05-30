Поиск

Россельхознадзор с 30 мая запретил ввоз некоторых видов овощей, зелени и клубники из Армении

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 30 мая 2026 года ввел ограничение на ввоз свежих томатов, огурцов, перца, зеленных культур и клубники из Армении, сообщает служба.

Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия. Сложившаяся ситуация представляет угрозу фитосанитарному состоянию территории страны, отмечается в сообщении.

Кроме того, компетентным ведомством Армении не было принято соответствующих мер по ранее выявленным нарушениям.

Ограничение будет действовать до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции, уточняет служба.

В рамках ранее достигнутых договоренностей с 21 по 27 мая 2026 года Россельхознадзор провел инспекцию предприятий Армении, в ходе которой выявил ряд нарушений, а именно - наличие в тепличных комплексах карантинных для государств - членов ЕАЭС объектов. Это подтверждается систематическими случаями их выявлений при ввозе армянской плодоовощной продукции - 181 случай за 2026 год.

"Согласно данным информационной системы Россельхознадзора, большое количество плодоовощной продукции поставляется многочисленными армянскими участниками внешнеэкономической деятельности с неизвестной формой собственности, которые уклоняются от проведения карантинного фитосанитарного контроля. Это свидетельствует об отсутствии у армянских коллег системы прослеживаемости продукции при ее экспорте в Россию", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, с 22 мая действует и запрет на ввоз в РФ цветов из Армении.

По данным Россельхознадзора, с начала 2026 года к середине мая в РФ из Армении было поставлено 16,3 тыс. тонн плодоовощной продукции.

Россельхознадзор ЕАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иран сбил вражеский БПЛА у острова Кешм в Ормузском проливе

Власти призвали не ездить по трассе "Новороссия" без необходимости из-за минной угрозы

В Крыму ввели ограничения на продажу бензина

Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

 Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

Что произошло за день: пятница, 29 мая

Путин назвал законными целями все места запусков дронов против России

Путин сказал о способности "сровнять с землей" тех, кто нападет на Калининградскую область

Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

 Путин сказал о готовности РФ провести расследование после падения дрона в Румынии

Пожар в морском порту Темрюка после падения обломков БПЛА ликвидирован

В АТОР опасаются дефицита перевозки в Турцию и роста цен на турпакеты
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2387 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9636 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов