В результате атаки БПЛА на территории порта в Таганроге произошло возгорание танкера

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Танкер, резервуар с топливом и административное здание загорелись на территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"На территории порта в Таганроге в результате атаки БПЛА произошло возгорание танкера, резервуара с топливом, административного здания. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Мах.

Кроме того, отмечает Слюсарь, в ходе ночной атаки беспилотники попали в частный дом в Таганроге, пострадали два человека.

"В селе Греково-Тимофеевка Матвеево-Курганского района в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание газовой трубы в доме, повреждена крыша и остекление. Жертв и пострадавших нет", - добавил Слюсарь.

В селе Боцманово Неклиновского района в результате атаки повреждено остекление в двух домах.