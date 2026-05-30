Газоснабжение пяти сел в Дагестане восстановлено после схода оползня

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили подачу газа жителям пяти сел Буйнакского района Дагестана, где был поврежден газопровод после схода оползня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

"По состоянию на 10:58 по Москве газоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Буйнакского района", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу из-за схода оползня был поврежден газопровод высокого давления в Буйнакском районе республики. Без газоснабжения временно оставались населенные пункты Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи и Чабанмахи.

Между тем, ранее в "Дагестанавтодоре" сообщили, что транспортное сообщение с тремя населенными пунктами Цумадинского района прервано из-за размыва автодороги.