Газоснабжение пяти сел в Дагестане восстановлено после схода оползня

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Специалисты восстановили подачу газа жителям пяти сел Буйнакского района Дагестана, где был поврежден газопровод после схода оползня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике.

"По состоянию на 10:58 по Москве газоснабжение восстановлено во всех населенных пунктах Буйнакского района", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в субботу из-за схода оползня был поврежден газопровод высокого давления в Буйнакском районе республики. Без газоснабжения временно оставались населенные пункты Кадар, Карамахи, Чанкурбе, Ванашимахи и Чабанмахи.

Между тем, ранее в "Дагестанавтодоре" сообщили, что транспортное сообщение с тремя населенными пунктами Цумадинского района прервано из-за размыва автодороги.

Дагестан
Заявление на семейную выплату можно подавать с 1 июня

Проблема воды: глобальный вызов на новом уровне

Три российских аэропорта возобновили обслуживание рейсов

Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе

