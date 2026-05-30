Женщина ранена при атаке БПЛА в Курской области

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мирная жительница пострадала при атаке беспилотника в Льговском районе Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн в субботу.

"У 62-летней женщины минно-взрывная травма, термический ожог в области левой стопы", - написал он в своем канале в Мах.

Пострадавшая доставлена в Курскую областную больницу, добавил Хинштейн.

Ранее в субботу губернатор Курской области сообщил об уничтожении 63 украинских дронов за минувшие сутки над регионом.