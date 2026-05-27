Четыре человека пострадали при ударе БПЛА в Курской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, сегодня утром в слободе Белой Беловского района вражеский БПЛА совершил атаку вблизи магазина. В результате удара ранены четверо мужчин. У троих множественные осколочные ранения, у одного - акубаротравма", - написал глава региона в своем канале в Мах в среду.

По информации Хинштейна, в настоящее время пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

Также в результате атаки были повреждены два автомобиля, добавил он.