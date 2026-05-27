Поиск

Четыре человека пострадали при ударе БПЛА в Курской области

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Четыре мирных жителя пострадали при атаке украинского беспилотника в Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, сегодня утром в слободе Белой Беловского района вражеский БПЛА совершил атаку вблизи магазина. В результате удара ранены четверо мужчин. У троих множественные осколочные ранения, у одного - акубаротравма", - написал глава региона в своем канале в Мах в среду.

По информации Хинштейна, в настоящее время пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь.

Также в результате атаки были повреждены два автомобиля, добавил он.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 мая 2026 года Военная операция на Украине
Александр Хинштейн Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

 Оверчук назвал логичным пересмотр соглашений с Арменией по газу в случае ее выхода из ЕАЭС

Роспотребнадзор заявил об отсутствии риска распространения Эболы в РФ

США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

 США не запрашивали агреман на нового посла в Москве

В ДНР в результате атак БПЛА пострадали девять сотрудников МЧС

Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

 Верховный суд РФ оценит практику признания доказательств, сформированных ИИ

Губернатор Севастополя сообщил о двоих раненных в результате ночной атаки ВСУ

Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России

 Кабмин утвердил план по развитию русского и других языков народов России

В Туапсе обломки БПЛА упали на территории морского терминала и вызвали пожар

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

 Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,2%

ВСУ атаковали Севастополь ракетами и беспилотниками, загорелась крыша банка
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9608 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2344 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов