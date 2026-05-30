Мужчина ранен при ударе FPV-дрона по машине под Белгородом

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мирный житель ранен при атаке FPV-дрона на машину около села Орловка Белгородского округа Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в субботу.

"Мужчину с осколочными ранениями спины и бедра бригада скорой транспортирует в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Транспортное средство повреждено, добавили в оперштабе.

Ранее в субботу врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о 55 атаках на регион за минувшие сутки со стороны ВСУ, есть погибшие.