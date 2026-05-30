Дамбу на въезде в одно из дагестанских сел размыло из-за ливней

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Дамбу в одном из сел Ахтынского района Дагестана размыло из-за обильных осадков, существует угроза подтопления близлежащих домовладений, газопровода и автодороги республиканского значения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике в субботу.

"Из-за сильных дождей 29-30 мая на въезде в село Ахты размыло и опрокинуло габионную дамбу длиной 100 метров. Еще 100 метров дамбы находятся под угрозой разрушения. В случае ухудшении ситуации в зоне подтопления могут оказаться прибрежные земли, поля, частные дома, газопровод, ЛЭП и республиканская трасса", - говорится в сообщении.

В главке МЧС отметили, что в настоящее время угрозы для местного населения нет.

Оценкой ситуации на месте займутся руководство Ахтынского района и сотрудники МЧС России.

Дагестан
