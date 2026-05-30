Транскам временно закрыли для всех видов транспорта

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Движение всех видов транспорта приостановлено на участке Транскавказской автомагистрали до утра воскресенья, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 21:00 мск 30 мая до 08:00 мск 31 мая 2026 года", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

МЧС РФ Северная Осетия Транскавказская автомагистраль
