Транскам в Северной Осетии закрыт до особого распоряжения

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Приостановка движения всех видов транспорта продлена в воскресенье утром на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 8:00 мск 31 мая до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Ранее сообщалось о закрытии автомагистрали до 8:00 воскресенья по мск.