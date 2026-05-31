Поиск

Транскам в Северной Осетии закрыт до особого распоряжения

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Приостановка движения всех видов транспорта продлена в воскресенье утром на участке Транскавказской автомагистрали в Северной Осетии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке н.п. Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 8:00 мск 31 мая до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией. Зимой и ранней весной движение на этой горной трассе периодически перекрывают в связи со снежными заносами и лавинной опасностью, а также сходом селей в горах.

Ранее сообщалось о закрытии автомагистрали до 8:00 воскресенья по мск.

МЧС России Транскавказская автомагистраль МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА

 Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА

В Ростовской области загорелось топливное хранилище после падения обломков БПЛА

В Саратовской области в результате атаки БПЛА повреждены объекты гражданской инфраструктуры

В Крыму прекращают свободную продажу бензина АИ-95 на крупнейших АЗС

Обвиняемый в приготовлении к подрыву здания Минюста РФ арестован на 2 месяца

Власти Запорожской области назвали локальными трудности на трассе "Новороссия"

 Власти Запорожской области назвали локальными трудности на трассе "Новороссия"

Что произошло за день: суббота, 30 мая

Жилые дома повреждены при атаках БПЛА в Курске и области

Почти 16 тыс. га посевов повреждены из-за стихии в Кировском округе Ставрополья

Минпросвещения РФ предложило не выставлять оценки за поведение в первых классах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9654 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2401 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов