Поиск

Путин в День защиты детей вручит ордена родителям девяти многодетных семей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей вручит в Кремле ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей, сообщила в воскресенье кремлевская пресс-служба.

Орден "Родительская слава" учрежден указом президента в 2008 году, им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Звание "Мать-героиня" присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Удостоенным звания женщинам также вручается знак особого отличия - орден "Мать-героиня". Звание и орден учреждены указом президента в 2022 году.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Инспекторов МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на транспортный цех ЗАЭС

Песков отметил, что ЕС делает все возможное для продолжения конфликта на Украине

ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА составила 3,6 тыс. кв. м

Ушаков отметил, что США столкнулись со сложностями в деле урегулирования на Украине из-за поддержки Европы

МИД РФ не исключил подачи до конца года иска против Латвии, Литвы, Эстонии в Международный суд ООН

Представитель Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ с ночи атакуют Энергодар

Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

 Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

Посадку по биометрии на части рейсов между Москвой и Петербургом запустят 1 июня

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА

 Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2402 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9660 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов