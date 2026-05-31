Путин в День защиты детей вручит ордена родителям девяти многодетных семей

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в Международный день защиты детей вручит в Кремле ордена "Мать-героиня" и "Родительская слава" родителям девяти многодетных семей, сообщила в воскресенье кремлевская пресс-служба.

Орден "Родительская слава" учрежден указом президента в 2008 году, им награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.

Звание "Мать-героиня" присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Удостоенным звания женщинам также вручается знак особого отличия - орден "Мать-героиня". Звание и орден учреждены указом президента в 2022 году.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня.

