Два человека ранены при атаке дрона-камикадзе на машину в Брянской области

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке дрона-камикадзе на автомобиль в селе Старая Погощь.

"(ВСУ) продолжают наносить удары по мирным гражданам и транспорту. Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль УАЗ-Патриот в селе Старая Погощь Суземского района. В машине ехали двое мужчин, они получили ранения", - написал он в мессенджере Мах в воскресенье.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, добавил Ковальчук.