МВД отметило снижение числа выявленных киберпреступлений почти на 30% с начала года

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В России зарегистрировано почти на 30% меньше преступлений в сфере IT-технологий в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщили в пресс-центре МВД

"По итогам трех месяцев текущего года преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, зарегистрировано на 29,5% меньше, чем в первом квартале 2025 года, в том числе категории тяжких и особо тяжких - на 32,1%", - говорится в сообщении.

Количество дистанционных краж снизилось на 14,1%, дистанционных мошенничеств - на 22,7%, а преступлений в сфере компьютерной информации - на 45,3%.

Также с начала года иностранными гражданами и лицами без гражданства совершено на 38,9% меньше преступлений, в отношении указанной категории - на 21,9%.

За первый квартал года зафиксировано снижение общего количества преступлений на 16,7%, в том числе категории тяжких и особо тяжких - на 19,8%.

По итогам трех первых месяцев года снизилось на 34,9% число автомобильных краж и на 21,2% угонов. Количество квартирных краж стало меньше на 36,2%. На улицах, площадях, в парках и скверах в 2026 году зарегистрировано на 23% преступлений меньше, чем годом ранее.

Также снизилось совершенных в состоянии алкогольного опьянения преступлений (-14,4%), еще меньше - под наркотиками (-38,1%).

