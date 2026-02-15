Поиск

Бастрыкин сообщил, что за три года СК расследовал более 36 тыс. IT-преступлений

Как отметил глава Следственного комитета России, их число продолжает расти

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин заявил о неизбежном росте IT-преступности в стране.

"С каждым днем технологии развиваются. Их стремительное совершенствование неизбежно влечет за собой рост IT-преступности", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

По словам Бастрыкина, за последние три года его ведомством расследовано 36,6 тыс. уголовных дел таких преступлениях.

Из них 9,5 тыс. связаны с хищениями, 6,1 тыс. - преступления в сфере экономической деятельности, 4,3 тыс. - в сфере незаконного оборота наркотиков, 2,6 тысячи - против половой неприкосновенности, более 2 тысяч - факты мошенничества и ряд других.

При этом Бастрыкин отметил "рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и фактов мошенничества".

"Характерно, что в последние годы в онлайн-формате совершается значительная часть общеуголовных преступлений. Учитывая, что данная тенденция будет только расти, мы уделяем особое внимание постоянному совершенствованию средств и методов фиксации цифровых следов, внедрению нового технологического инструментария", - подчеркнул председатель СКР.

