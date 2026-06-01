В белгородском селе в результате удара БПЛА по остановке ранены четверо

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Белгородском округе FPV-дрон взорвался на автобусной остановке в селе Новая Деревня, ранения получили четверо мужчин, сообщает оперативный штаб Белгородской области.

"Четверо мужчин с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями различных частей тела попутным транспортом доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода", - говорится в сообщении.

Одного пострадавшего взяли на операцию, двоих госпитализировали, еще одного отпустили лечиться амбулаторно.

В селе Почаево Грайворонского округа три FPV-дрона нанесли удар по социальному объекту - выбиты окна, повреждены кровля и фасад.

"В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга беспилотник атаковал социальный объект - пробита кровля. В селе Отрадовка от детонации двух дронов повреждены оборудование и одна единица сельхозтехники", - информирует оперштаб.

В Шебекине от удара дрона загорелся грузовик, пожар потушили. Еще одну машину посекло осколками.

В селе Грузское Борисовского округа при детонации FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль.