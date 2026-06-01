В Белгородском округе в результате взрыва БПЛА погиб мужчина

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В результате взрыва БПЛА с селе Пушкарное в Белгородском округе погиб человек и еще один был ранен, сообщил оперштаб Белгородской области.

"Еще одного мужчину с предварительным диагнозом "акубаротравма" в городскую больницу № 2 Белгорода доставляет бригада скорой помощи", - говорится в сообщении.

Утром в Белгородском округе украинский беспилотник атаковал грузовой автомобиль на участке автодороги Разумное - Новосадовый, пострадал мужчина, он госпитализирован.