Поиск

Мирный житель получил ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщили в воскресенье в оперштабе региона.

"В Грайворонском округе в селе Головчино от удара дрона по автомобилю мужчина получил слепые осколочные ранения спины и ноги", - говорится в его сообщении в мессенджере Max.

Помимо этого, в самом Грайвороне автомобиль уничтожен огнем при атаке БПЛА, а в селе Смородино от детонации беспилотника пробиты кровли и выбиты окна в двух частных домовладениях.

В поселке Борисовка Борисовского округа повреждены коммерческий объект и четыре машины. В Краснояружском округе в урочище Новая Деревня дрон ударил по территории предприятия - повреждены корпуса и ЛЭП. В Валуйском округе в хуторе Леоновка в результате атаки БПЛА пробиты кровля и разбиты окна частного дома.

"В городе Шебекино в результате атаки беспилотника повреждены окна, фасад здания предприятия и автомобиль, - сообщает оперштаб. - В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа частный дом атакован FPV-дроном - посечены крыша и остекление".

Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков отметил, что ЕС делает все возможное для продолжения конфликта на Украине

ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области из-за атаки БПЛА составила 3,6 тыс. кв. м

Ушаков отметил, что США столкнулись со сложностями в деле урегулирования на Украине из-за поддержки Европы

МИД РФ не исключил подачи до конца года иска против Латвии, Литвы, Эстонии в Международный суд ООН

Представитель Запорожской АЭС сообщила, что ВСУ с ночи атакуют Энергодар

Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

 Бензин Аи-92 и Аи-95 в Севастополе временно будут продавать по талонам

Посадку по биометрии на части рейсов между Москвой и Петербургом запустят 1 июня

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА

 Минобороны РФ сообщило о нейтрализации за ночь 216 украинских БПЛА

В Ростовской области загорелось топливное хранилище после падения обломков БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2402 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9660 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов