Мирный житель получил ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Мужчина пострадал при атаке беспилотника ВСУ на автомобиль в Белгородской области, сообщили в воскресенье в оперштабе региона.

"В Грайворонском округе в селе Головчино от удара дрона по автомобилю мужчина получил слепые осколочные ранения спины и ноги", - говорится в его сообщении в мессенджере Max.

Помимо этого, в самом Грайвороне автомобиль уничтожен огнем при атаке БПЛА, а в селе Смородино от детонации беспилотника пробиты кровли и выбиты окна в двух частных домовладениях.

В поселке Борисовка Борисовского округа повреждены коммерческий объект и четыре машины. В Краснояружском округе в урочище Новая Деревня дрон ударил по территории предприятия - повреждены корпуса и ЛЭП. В Валуйском округе в хуторе Леоновка в результате атаки БПЛА пробиты кровля и разбиты окна частного дома.

"В городе Шебекино в результате атаки беспилотника повреждены окна, фасад здания предприятия и автомобиль, - сообщает оперштаб. - В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа частный дом атакован FPV-дроном - посечены крыша и остекление".