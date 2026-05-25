Мирный житель погиб при ракетном ударе по брянскому поселку

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ракетном ударе по поселку Белая Березка, есть погибший и раненый.

"Целенаправленный массированный удар нанесли (ВСУ) из РСЗО "Град" по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. В результате преступных действий ВСУ погиб мирный житель. Ранен сотрудник пожарно-спасательной службы. Мужчина доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Ковальчук в понедельник в мессенджере Мах.

Он добавил, что в результате атаки повреждены несколько многоквартирных домов, более десяти частных жилых домов, социальные объекты, административные здания, гаражи.

Информация о последствиях и разрушениях уточняется.

ВСУ Егор Ковальчук Брянская область
