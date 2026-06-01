Пашинян поблагодарил Путина за поддержку по ряду вопросов

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за поддержку по ряду вызывающих разночтения вопросов, сообщила пресс-служба правительства Армении.

"Премьер-министр Армении и президент России обменялись мнениями по текущим вопросам двусторонней и многосторонней повестки дня. Премьер-министр Армении поблагодарил президента РФ за взвешенные позиции, дружественный тон, а также за поддержку по ряду вызывающих разночтения вопросов", - сказано в сообщении.

В нем отмечается, что Пашинян и Путин договорились продолжить обсуждения при ближайшем удобном случае в формате встречи.

В ходе разговора президент РФ поздравил премьер-министра Армении с днем рождения. Пашинян поблагодарил российского лидера за звонок и поздравление.

Армия Кувейта сообщила, что страна подверглась ударам иранских ракет и беспилотников

