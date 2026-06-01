Пасечник сообщил о единовременных выплатах родственникам погибших и пострадавшим в Старобельске

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что родственникам погибших и пострадавшим в результате удара дронов по общежитию колледжа в Старобельске будут предоставлены единовременные выплаты. Он заявил это на совещании у президента.

"В подобных ситуациях, когда гибнут люди, предусмотрены социальные выплаты в размере полутора миллиона рублей семьям погибших, а также единовременная выплата гражданам, получившим тяжкий или среднетяжкий вред здоровью в размере 600 тысяч рублей, получившим легкие ранения - 300 тысяч", - сказал Пасечник.

По его словам, пока за выплатами на погибших обратилось четыре семьи, по поводу выплаты в связи с получением вреда здоровью - одно заявление.

"Мы провели работу с пострадавшими, разъяснили их права, собираем информацию, кому и чем помочь. Соответствующие органы помогают пострадавшим собрать необходимые документы для выплат", - добавил глава ЛНР.