Путин призвал отнестись с максимальным вниманием к пострадавшим в Старобельске

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о необходимости отнестись с максимальным вниманием к каждому человеку и семье, пострадавшим от удара по общежитию в Старобельске.

"Прошу, как мы и делаем это в таких случаях или при стихийных бедствиях с максимальным вниманием отнестись к каждому человеку, к каждой семье, столкнувшимися с этой трагедией", - сказал он на совещании о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта в Старобельске.

Он еще раз выразил соболезнования семьям, потерявшим своих детей и внуков.

"Повторяю, надо сделать все, чтобы людей поддержать", - сказал президент.

"Знаю, что воспитанники старобельского колледжа были переведены на дистанционный режим обучения. Все они должны завершить плановый учебный год, пройти аттестацию, а выпускники - получить дипломы", - сказал также Путин.

В совещании приняли участие генеральный прокурор Александр Гуцан, вице-премьер Татьяна Голикова, председатель СКР Александр Бастрыкин, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, глава Старобельского муниципального округа ЛНР Владимир Чернёв.

В ночь на 22 мая в Старобельске (ЛНР) были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек.