Генпрокуратура России оценит работу экстренных служб в Старобельске

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Александр Гуцан сообщил, что будет дана оценка работе экстренных служб по объявлению угрозы ракетной и беспилотной опасности во время атаки по Старобельску.

"На контроле результаты доследственной проверки в отношении должностных лиц, ответственных за работу систем ПВО. В порядке надзора будет дана оценка работы экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и БПЛА", - сказал он на совещании у президента Владимира Путина.