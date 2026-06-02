Кремль подтвердил паузу в переговорах по Украине

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Процесс украинского урегулирования сейчас находится на паузе, но контакты с представителями США продолжаются на постоянной основе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент Путин говорил, не далее как в Астане, что сейчас, действительно, процесс на паузе, но это не означает, что с американцами нет контактов. Контакты по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе", - ответил он на вопрос, когда могут возобновиться переговоры по трэку украинского урегулирования и ожидаются ли контакты с представителями США по этой теме в ближайшее время.

При этом он напомнил, что Россия сохраняет свою открытость к мирным переговорам и готова к урегулированию украинского конфликта мирным путем, но, если Украина по-прежнему будет затягивать процесс и отказываться от серьезных решений для выхода на мирное урегулирование, то специальная военная операция будет продолжаться. Так он ответил на вопрос, сохраняется ли готовность России к переговорам по Украине на фоне ударов Киева по гражданским объектам, в том числе по колледжу в Старобельске.

"Что касается переговорного процесса, мы всегда говорили, что, несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Потому да, мы достигнем наших целей. И мы готовы к тому, чтобы достигнуть их мирным путем, - сказал Песков. - Если другая сторона по-прежнему будет затягивать процесс, отказываться от настоящих мирных переговоров и от серьёзных решений, которые откроют путь для мирного урегулирования, то специальная военная операция будет продолжаться".

Журналисты попросили его прокомментировать слова президента Владимира Путина о том, что власти Украины, нанеся атаки по колледжу в Старобельске, "придают новое качество конфликту в целом".

"Если киевский режим идет сознательно на такие бесчеловечные, находящиеся за гранью человечности террористические акты в отношении мирного населения, детей, это и есть совсем другая парадигма", - сказал Песков.

Он также сказал, что конфликт с Украиной может завершиться до конца дня, если ВСУ покинут территорию российских регионов.

"Что касается [президента Украины Владимира ] Зеленского и завершения войны до конца года, война может быть завершена до конца суток. Мы неоднократно об этом говорили. Об этом говорил и президент, выступая в МИД России, - сказал Песков. - Для этого Зеленскому необходимо дать приказ своим вооруженным силам покинуть территорию российских регионов.

Ранее в офисе президента Украины сообщили, что Зеленский рассчитывает прекратить боевые действия до начала зимы.