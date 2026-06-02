Курский губернатор сообщил о троих пострадавших от атак БПЛА

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о троих пострадавших в результате последних атак БПЛА.

"В результате атаки БПЛА в слободе Белой Беловского района ранены двое мужчин. У 36-летнего - проникающее слепое осколочное ранение живота, сквозное осколочное ранение правого бедра. Он в тяжнлом состоянии. У 54-летнего - слепое осколочное ранение живота", - написал глава региона в Мах.

В селе Вышние Деревеньки Льговского района беспилотник атаковал гражданскую машину. В результате 49-летний мужчина получил минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение лобной области.

Все пострадавшие будут госпитализированы в Курскую областную больницу.