Хинштейн сообщил о троих пострадавших в результате удара дрона по машине

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В Кореневском районе Курской области в результате атаки БПЛА на автомобиль рядом с магазином были ранены три сотрудника, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

По его данным, 40-летний мужчина получил слепые осколочные ранения левой кисти и акубаротравму, 31-летняя девушка получила ранения головы, спины, ног, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мужчина 1991 года рождения получил осколочные ранения груди, живота, рук и ног, а также закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга.

Скорая помощь доставит их в Курск на лечение.

В Рыльском районе, по информации Хинштейна, подорвался на мине во дворе дома в деревне Новая Николаевка 62-летний мужчина. У него частично ампутирована левая стопа, его госпитализируют.

Кроме того, 1 июня умер механизатор, который был ранен в Рыльском районе в результате удара БПЛА по трактору.

